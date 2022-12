Per la prima volta un ex comandante dell'UCK, l'Esercito di Liberazione del Kosovo, è stato giudicato colpevole di crimini di guerra dal Tribunale Speciale dell'Aia.

Salih Mustafa è stato condannato a 26 anni di reclusione per aver ucciso un serbo e aver torturato altre persone (almeno sei).

La giudice olandese Mappie Veldt-Foglia ha definito il caso "una pietra miliare che potrebbe migliorare la riconciliazione".

Poi ha chiarito un punto fondamentale:

"Sembra esserci un malinteso sul fatto che queste accuse siano state mosse contro l'Esercito di Liberazione del Kosovo in quanto tale o contro il popolo del Kosovo nel suo insieme. Niente potrebbe essere più lontano dalla verità. È stato il popolo del Kosovo, attraverso il Parlamento, che ha scelto di creare e dare potere alla nostra istituzione".

La giudice Mappie Veldt-Foglia. (L'Aia, 16.12.2022) Screenshot AP Video

Salih Mustafa è stato processato nei Paesi Bassi dopo il suo arresto, due anni fa.

Nel 1999 era stato comandante in una struttura dell'UCK a Zllash, in Kosovo, dove erano detenuti i serbi.

Anche l'ex presidente del Kosovo, Hashim Thaçi, è in attesa di processo all'Aia, con l'accusa di crimini di guerra. Thaci nega ogni responsablità.