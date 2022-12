I Vigli del Fuoco britannici sono scesi in piazza a Londra per chiedere adeguamenti salariali, aggiungendo cosi la loro categoria alle tante altre del pubblico impiego da settimane in agitazione in difesa del potere d'acquisto, eroso dall'inflazione ai massimi.

Da ottobre, in particolare, l'indice ha superato l'11 per cento, toccando un record che non si registrava da 41 anni.Uno scenario che preoccupa anche a causa dell'impennata dei prezzi dell'energia.