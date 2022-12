Germania, operazione contro gruppi di estrema destra: 25 arresti

Blitz della polizia tedesca in tutta la Germania. Arrestati 25 membri di un "gruppo terroristico" di estrema destra sospettato di pianificare un attacco al Parlamento tedesco. Secondo quanto dichiarato dai procuratori federali tra le persone fermate c’è una donna. Si tratta dell'ex deputata dell'ala estremista dell'Afd al Bundestag e attuale giudice a Berlino, Birgit Malsack-Winkemann.

Secondo il piano avrebbe dovuto assumere l'incarico di ministro della Giustizia del futuro golpista. Il dipartimento di Giustizia del Senato di Berlino aveva tentato, la scorsa estate, di rimuoverla dalla Magistratura, ma il tribunale amministrativo aveva respinto la richiesta a ottobre.

Gli appartenenti al movimento "Cittadini del Reich" sono sospettati di "aver fatto preparativi concreti per entrare con la forza nel Bundestag. Il gruppo estremista sarebbe composto da 21mila militanti. Di questi, un centinaio tra donne e uomini armati sarebbero stati coinvolti attivamente nel piano per rovesciare il governo tedesco.

Il leader del gruppo, Heiche Verding, è noto da tempo per aver diffuso messaggi antisemiti in rete. Già in passato alcuni seguaci del Reichsbürger sono stati protagonisti di atti di violenza, tra cui l'ucciisone di un poliziotto in Baviera.

Un arresto in Italia

Nell’operazione sono stati impiegati oltre 3000 agenti di polizia, 130 le località perquisite. Due arresti sono stati eseguiti all'estero, uno in Austria e uno a Perugia in Italia nell'ambito della ''operazione antiterrorismo'', come l'ha definita il ministro della Giustizia tedesco Marco Buschmann.

Secondo le agenzie di stampa di Mosca, tra gli arrestati c'è una donna con cittadinanza russa, Vitaliya B. "La procura tedesca - scrive Ria novosti - ha sottolineato di non avere motivi per ritenere che funzionari russi abbiano sostenuto i cospiratori". La Tass riporta che secondo la Procura tedesca "i sospetti golpisti hanno contattato rappresentanti russi ma non hanno trovato sostegno".

L'inchiesta della procura federale coinvolge anche un soldato del commando delle forze speciali del cosiddetto KSK della Bundeswher. Secondo quanto scrive la Dpa, l'abitazione di servizio e la casa del militare, nel Baden-Wuerttemberg, sono state perquisite. Il sottoufficiale era già stato notato come no vax, in passato, mentre non avrebbe avuto collegamenti con episodi di estremismo precedenti.

I procuratori hanno identificato i presunti capi dell'organizzazione come Heinrich XIII P. R. e Ruediger v. P., in linea con le norme tedesche sulla privacy. Der Spiegel ha riferito che il primo è un noto membro di 71 anni di una famiglia nobile tedesca minore, mentre il secondo è un ex paracadutista di 69 anni.