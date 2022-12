Caccia ai golpisti: continuano le indagini in Germania

Non si è conclusa la maxi operazione di Polizia che in Germania ha portato all'arresto di decine di esponenti di estrema destra ed ex militari appartenenti all'organizzazione estremista ''Reichsbürger'' (cittadini del Reich).

Le autorità di sicurezza tedesche non escludono ulteriori sospetti e perquisizioni nell'ambito del blitz contro l'organizzazione accusata di tentato golpe di Stato: "Con il Procuratore Generale, presumiamo che il numero di persone che si trovano nello status di accusati, in quanto presunti membri di questa organizzazione terroristica o sostenitori, sia attualmente di 54. Ieri ne sono stati identificati altri due. E abbiamo identificato altri individui di cui non conosciamo ancora esattamente il ruolo in seno a questo gruppo. È possibile che questo numero cresca ulteriormente" ha dichiarato in un'intervista televisiva rilasciata allemittente tedesca Ard, Holger Munch, presidente dell'Ufficio federale di Polizia criminale (BKA).

Mercoledì sono state arrestate 25 persone in undici stati tedeschi.

Altri due arresti sono stati disposti in Italia e Austria. 19 dei sospetti sono già in custodia. Circa 3.000 agenti sono stati impiegati nell'operazione.

Secondo gli investigatori, l'organizzazione pianificava l'assalto del Bundestag, il Parlamento di Berlino.