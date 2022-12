Riciclavano i soldi della ndrangheta, arrestate tre donne polacche

Tre cittadine polacche sono state arrestate in Polonia perché sospettate di collaborare al riciclaggio di capitali riferibili a cosche di ndrangheta, la "più potente organizzazione criminale italiana". Le autorità italiane avevano emesso un mandato d'arresto europeo per le tre donne, tutte quarantenni, per la loro presunta partecipazione a un gruppo criminale e per riciclaggio di denaro.

"Gli agenti dell'Ufficio Centrale di Investigazione della Polizia (CBSP), insieme all'Amministrazione Nazionale delle Entrate (KAS) e all'Ufficio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Questura Generale, hanno arrestato tre donne polacche", ha dichiarato la portavoce del CBSP, Iwona Jurkiewicz. Gli arresti sono stati eseguiti nel quadro del protocollo I-CAN (Interpol Cooperation Against Ndrangheta).

L'operazione polacca è legata a un'indagine italiana su un gruppo criminale che produceva false fatture e frodi fiscali a danno dello Stato italiano, riciclando denaro sporco. Justyna Pasieczynska, portavoce dell'Amministrazione fiscale nazionale (KAS), ha dichiarato che il gruppo criminale in cui erano coinvolte le donne polacche operava in Polonia e in Italia. "I suoi membri creavano società e rilasciavano documenti falsi che confermavano transazioni fittizie. Le fatture proforma emesse consentivano di evitare le imposte e allo stesso tempo confermavano il flusso di fondi nei conti bancari delle singole società". Pasieczynska ha aggiunto che il valore delle transazioni fittizie è stimato in oltre 50 milioni di euro.

"Il gruppo era composto da almeno 30 persone che collaboravano con la ndrangheta, attualmente la più potente organizzazione criminale in Italia. I cittadini polacchi arrestati facevano parte dei consigli di amministrazione di società fittizie i cui conti venivano utilizzati per trasferire denaro appartenente ai gruppi criminali".

"Una delle donne arrestate ha ammesso di aver prelevato oltre 15 milioni di euro dalla banca. Ha trasferito il denaro a corrieri che hanno saldato i conti con gli organizzatori della procedura in Italia. Due di loro sono state arrestate sulla via del ritorno in Italia. Avevano quasi 500.000 euro in macchina", ha dichiarato Pasieczynska. I beni dei sospetti, del valore di quasi 12 milioni di euro, sono stati sequestrati e comprendono quattro ville situate in località balneari e montane, auto, motociclette, gioielli e orologi di lusso. Nei confronti delle donne arrestate è stata avviata la procedura di estradizione verso l'Italia.