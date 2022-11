Sono state recuperate le salme di 8 vittime della frana che ha colpito sabato all'alba, il Comune di Casamicciola ad Ischia. Si continua a scavare per cercare altri dispersi. Tra i morti un neonato e due bambini. Due famiglie annientate. Sono quattro i feriti e 230 gli sfollati; 15 le abitazioni coinvolte dalla frana. Tratta in salvo una famiglia di tre persone intrappolata da decine di ore nella propria abitazione. Secondo le previsioni, nei prossimi giorni ci saranno nuove forti piogge soprattutto al Centro-sud: resta dunque alta l'allerta per la Campania.

Stato di emergenza decretato dal governo italiano

Il Consiglio dei ministri, riunitosi domenica ha dichiarato lo stato di emergenza e disposto un primo stanziamento di 2 milioni di euro per la prima emergenza, al quale seguiranno ulteriori stanziamenti. Prevista la proroga degli adempimenti fiscali e contributivi per residenti e operatori economici di Ischia. Il ministero per la Protezione civile creerà un gruppo di lavoro inter-ministeriale sul dissesto idrogeologico. La premier Meloni visiterà l'isola 'appena le condizioni lo consentiranno ': 'la priorità - ha detto - è lasciar lavorare i soccorritori e volontari impegnati nelle ricerche dei dispersi'. Intanto il leader del M5S, Giuseppe Conte, respinge le accuse di aver fatto nel 2018 un condono per l'abusivismo a Ischia: 'Era una procedura di semplificazione' alla 'luce della legislazione già vigente'.