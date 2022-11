Missile caduto in Polonia: il timore degli Stati confinanti con l'Ucraina

La Polonia sta consolidando le forze militari lungo il confine con l'Ucraina, dopo il missile caduto martedì sul suo territorio che ha ucciso due persone. Sebbene secondo la Nato le prove indicano la probabilità che l'esplosione sia stata causata da un missile della difesa aerea di Kiev, la risposta della Polonia riflette la paura che la guerra russa vada oltre il confine ucraino.

Nell'ultimo dibattito, i membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno sottolineato la necessità di evitare un'escalation. "I rischi di una ricaduta potenzialmente catastrofica restano fin troppo reali", ha spiegato Rosemary DiCarlo, sottosegretario generale Onu per gli Affari politici e di pace. "L'incidente in Polonia ha ricordato in modo spaventoso l'assoluta necessità di prevenire qualsiasi ulteriore escalation".

I Paesi confinanti con l'Ucraina corrono diversi rischi. Quello di missili vaganti, quello di un attacco deliberato a un membro della Nato, che scateni un conflitto diretto tra l'alleanza e la Russia, oltre a quello economico.

"Sono state uccise persone in territorio polacco, il che significa che se c'è una guerra in un Paese vicino, nemmeno il proprio è al sicuro", ha dichiarato il premier ungherese, Viktor Orban. "Durante i bombardamenti di martedì è stata interrotta la fornitura di gas dall'Ucraina verso l'Ungheria".

Il presidente Volodymyr Zelenskyy resta convinto che il missile non fosse ucraino e chiede "l'accesso immediato" al sito, per far parte della squadra d'indagine. Intanto Mosca nega di aver puntato missili in un raggio di 35 km dal confine ucraino-polacco e accusa Kiev di cercare di inasprire la guerra.