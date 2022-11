Al confine con la Bielorussia aspettando il nemico

Di fronte al timore di un attacco proveniente dal confine settentrionale con la Bielorussia, le guardie di frontiera ucraine stanno rafforzando le loro posizioni. Il valico di frontiera di Senkivka è molto vicino, si tratta di un incrocio a forma di "Y", guarda a nord-ovest in Bielorussia e nord-est in Russia.

Era accaduto in febbraio e gli ucraini si aspettano che torni ad accadere

Dice una guardia di frontiera: "Da quando siamo qui il nostro obiettivo principale è stato quello di prevenire un'invasione. Se dovesse accadere in quest'area dobbiamo essere pronti a fermare il nemico al confine per impedire loro di avanzare in profondità nel nostro Paese".

È qui che la 90a divisione corazzata russa è intervenuta quando è iniziata la guerra il 24 febbraio, tagliando il territorio ucraino come un coltello nel burro.

In febbraio le forze russo-bielorusse erano state respinte

Dice il sindaco di Gorodnya sui rischi di un attacco: "Certo, c'è una tale minaccia, perché la situazione in Bielorussia è imprevedibile, ci sono truppe russe lì. Lo sappiamo. Il comportamento della leadership bielorussa è completamente incomprensibile e ingiustificabile".

Per la gente di qui, questa guerra continua a non avere alcun senso. Così Svitlana, titolare di un supermercato: "Viviamo al confine, siamo nazioni fraterne. Ho un fratello in Bielorussia e una sorella a Mosca. Non rientra nelle nostre teste, perché questi sono tre popoli fraterni su lati diversi. Ovviamente voglio che tutto finisca appena possibile."

All'inizio di aprile, i russi si sono ritirati dal nord solo per concentrarsi nuovamente sulla campagna nell'Ucraina orientale e meridionale.

Dal confine nord l'esercito russo raggiunse le porte di Chernigiv, capitale dell'omonima regione, a circa 90 chilometri a sud, ma non riuscirono mai a prendere la città, respinti dalla feroce resistenza ucraina malgrado i bombardamenti.