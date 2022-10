Siccità in Amazzonia. Si abbassa il livello del fiume

Solo pochi mesi dopo le inondazioni che hanno distrutto i raccolti e sommerso intere comunità, migliaia di comunità dell'Amazzonia brasiliana devono affrontare una grave siccità.

Secondo Luna Gripp, del servizio Geologico nazionale, la siccità è causata dalle scarse piogge in agosto e settembre. L'abbassamento del livello del fiume crea problemi materiali a molte comunità, come spiega la ricercatrice: "La difficoltà di accesso rende più costosi cibo, medicine e carburante. In molti casi, non c'è alcun accesso oltre a quello via fiume. Questo è molto preoccupante".

La stagione secca, conosciuta come "estate amazzonica", in questa parte della foresta pluviale dura da giugno a dicembre. I cambiamenti climatici in atto preoccupano gli ambientalisti, che da tempo accusano il presidente in carica Bolsonaro di non fare abbastanza per tutelare il polmone verde del pianeta.