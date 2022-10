Tra un mese esatto, il 20 novembre, cominciano i Mondiali di calcio 2022, per la prima volta disputati non nell'estate europea.

Una delle edizioni più discusse, ancora prima di iniziare.

Per il Qatar, indubbiamente, si tratta di un grande appuntamento, per presentarsi nella maniera migliore al mondo.

L'inviato di Euronews a Doha, Sam Ashoo:

"800 giocatori provenienti da 32 nazioni prenderanno parte alla più grande competizione calcistica, per la prima volta in questa zona del mondo. Sarà anche la prima Coppa del Mondo invernale in assoluto. Le temperature qui, al momento, sono intorno ai 30 gradi. Durante i Mondiali dovrebbero scendere a 24-25 gradi di giorno, e intorno ai 17-18 gradi la sera. Anche se la maggior parte degli stadi, qui in Qatar, ha l'aria condizionata incorporata, sia per i giocatori che per i tifosi".

"Una grande opportunità per il Qatar".... Euronews

Stadi vuoti? Biglietti gratis?

Il Lusail Stadium - a Lusail City - è, insieme ad altri stadi, una delle grandi attrazioni, ma ci sono effettivamente molti dubbi sul riempimento degli stadi. Vendita notevolmente sotto le aspettative anche per la partita inaugurale di domenica 20 novembre tra i padroni di casa del Qatar e l'Ecuador.

E ora spuntano pure biglietti regalati e persino di voli aerei gratis...

Lo conferma Pierre Cornez, portavoce della Federcalcio belga:

"Sì, è stato il Comitato Organizzatore della Coppa del Mondo del Qatar a contattare alcuni tifosi, per pagare voli, hotel e biglietti per la partita di apertura. Hanno contattato i tifosi belgi e così è stato anche per altri Paesi partecipanti".

"Ci hanno proposto pacchetti gratuiti per la partita inaugurale"... Screenshot AFP

Polemiche, proteste, boicottaggi

Il torneo è stato nel mirino delle polemiche fin da quando la FIFA ha annunciato il Qatar come Paese organizzatore.

Oltre che per la situazione dei diritti umani, anche a causa delle condizioni di lavoro, al limite della schiavitù, in cui gli operai sono stati costretti a lavorare per costruire gli stadi. Si calcolano, in questi anni, circa 6.500 vittime durante la costruzione degli impianti.

Gli organizzatori hannno sempre minimizzato, ma le proteste e i boicottaggi continuano; in Francia, ad esempio, i sindaci di alcune città hanno deciso di non autorizzare i maxi schermi nelle piazze neppure per le partite della Nazionale francese.