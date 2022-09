Le Isole Canarie sono un paradiso naturale dalle condizioni climatiche estreme, con prodotti locali di alta qualità e panorami affascinanti. Lanzarote, Fuerteventura e La Palma sono isole dal clima mite ma dalle condizioni difficili per l'agricoltura: pascoli aridi, vigneti vulcanici e piantagioni di banane su scogliere laviche.

I vigneti nella cenere vulcanica di Lanzarote

Lanzarote è celebre per i suoi vini: 300 anni fa i vulcani hanno devastato una parte dell'isola, creando un paesaggio lunare dove la viticoltura è stata mantenuta in vita. Le ceneri sono state trasformate in terreno fertile grazie a un'ingegnosa forma di coltivazione. "Il viticoltore deve fare un buco per raggiungere il terriccio, togliendo lo strato di cenere vulcanica - dice Jorge Rodríguez Alonso, un enologo del posto -. Questo non permetterà alla poca acqua che cade in inverno di evaporare".

Rodríguez si prende cura di viti che risalgono al XIX secolo. All'epoca la maggior parte dei vigneti europei fu distrutta da una pestilenza. "Le viti di cui mi occupo hanno 200 anni e sono presenti nelle Isole Canarie perché che la famosa peste dell'Ottocento non è arrivata qui", dice Rodríguez. La varietà principale è la Malvasia Vulcanica. I vini vulcanici sono l'anima di questa terra unica. I critici ne sottolineano la freschezza e la salinità.

Un vigneto a Lanzarote Euronews

Il formaggio di capra di Fuerteventura

Fuerteventura è celebre per il suo formaggio di capra. Èun'isola arida e vulcanica, un habitat perfetto per le capre del posto, una razza autoctona che si è adattata alle condizioni climatiche ostili. I formaggi dell'isola, ereditò delle civiltà indigene, sono stati premiati in tutto il mondo. Oggi i produttori scommettono su un modello sostenibile.

"Da anni stiamo sviluppando un piano strategico di sostenibilità, incentrato principalmente sul risparmio energetico - dice Esteban Alberto, amministratore delegato di Maxorata -. Il 50% del nostro consumo sarà rinnovabile, inoltre stiamo digitalizzando l'intero funzionamento del nostro impianto".

Digitalizzazione a parte, la produzione del primo formaggio di capra in Spagna a ottenere il marchio Dop richiede esperienza e maestria. Il formaggio prodotto da Esteban ha ricevuto più di mille riconoscimenti nazionali e internazionali.

Le banane di La Palma sono le uniche in Europa ad avere lo status di Indicazione Geografica Protetta. Euronews

Le migliori banane d'Europa

La Palma è conosciuta in tutta Europa per le sue piantagioni di banane, arroccate su scogliere laviche. Le Canarie producono più della metà delle banane consumate in Europa: sono le uniche nel continente ad avere lo status di Indicazione Geografica Protetta.

"È una coltura molto tradizionale, tutto il lavoro viene fatto manualmente e, trattandosi di una produzione europea, abbiamo importanti requisiti ambientali - dice Esther Dominguez, capo del dipartimento tecnico di Asprocan -. Tutto questo, unito alla cura del produttore, ci permette di avere un prodotto unico al mondo".

Le banane Cavendish sono la varietà principale. Vengono raccolte giorni prima di arrivare sui mercati europei, anziché settimane prima come ai Caraibi. Il viaggio è molto più breve, il che significa meno miglia alimentari.