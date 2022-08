Ucraina, prove di normalità: riparte il campionato di calcio

Un fischio d'inizio per dimenticare, almeno per 90 minuti, quello delle sirene antiaereo.

L'Ucraina cerca la normalità perduta in guerra anche attraverso lo sport.

Riparte dunque il campionato di calcio con la gara che mette di fronte lo Shakhtar Donetsk e il Metalist: una partita che inaugura il massimo torneo, interrotto nel febbraio scorso a causa del conflitto.

"La vita in Ucraina non si ferma, ma continua. E il calcio è uno di quei fattori che muovono le emozioni dell'intero Paese e delle persone che lottano per noi - dice Igor Jovicevic, allenatore dello Shakhtar Donetsk - quindi, il calcio è fondamentale a livello individuale e come squadra. Non è importante solo per lo Shakhtar ma per l'intera Premier League ucraina".

Per motivi di sicurezza gli spalti resteranno deserti mentre a 500 metri da ogni impianto saranno adibiti dei rifugi antiaerei da utilizzare nei casi di emergenza: qui, potranno accorrere arbitri, allenatori, calciatori e chiunque altro sia presente sul terreno di gioco durante una partita.

Alcuni club hanno già potuto giocare delle gare ufficiali nelle competizioni europee.

L'Europa League vede la partecipazione del Dnipro, sconfitto dall'Aek Larnaca nel primo match e obbligato a ribaltare il risultato per guadagnare un posto al sole. Nei preliminari di Champions è invece la la Dinamo Kiev a dover recuperare dopo aver perso la prima gara contro il Benfica.

I team ucraini hanno sempre disputato le gare in campo neutro.