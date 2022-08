Luce e gas alle stelle, inflazione in Europa

L’aumento del prezzo dell’energia in tutta Europa, causato dalla guerra in Ucraina, ha reso il carrello della spesa sempre più costoso. Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno, ha consigliato a tutti i connazionali di "limitare l’uso del condizionatore in estate e di abbassare di uno, due o tre gradi la temperatura del riscaldamento in inverno" in un tweet che ha diviso i francesi.

Ridurre il consumo di energia è essenziale per frenare l'inflazione e anche per la sopravvivenza di alcune imprese. A Rouen, nel nord della Francia, il panettiere Christophe Maugard ha dovuto riorganizzare la propria attività: "Prima infornavamo cinque volte al giorno, ma ora abbiamo ridotto a tre. Ci siamo organizzati in modo diverso. Questo significa che i pani speciali adesso vanno in cottura insieme alle baguette anziché da soli”.

Ma ridurre i consumi non è cosa da tutti. "Lo trovo offensivo. Facciamo quello che ci pare. Paghiamo gas, luce, facciamo quello che vogliamo”, dice una donna.

L'inflazione galoppante si sta diffondendo oltre i confini dell'Unione europea. Nel Regno Unito, le bollette dell'elettricità sono quasi triplicate in un anno ed è nato un movimento di persone che si rifiuta di pagare.

"Metterò i soldi su un conto corrente e li riceveranno solo se raggiungeremo un accordo"; afferma una pensionata. L'idea di non pagare le bollette seduce sempre più britannici.

"Se tutti ci rifiutiamo tutti di pagare, vediamo cosa accadrà. Penso che mi unirò al movimento", fa eco un uomo.

Il governo ha assicurato che aiuterà le famiglie più bisognose durante l'inverno. Nel frattempo, il consiglio è utilizzare gli elettrodomestici che consumano più energia lontano dalle ore di punta.