Crimea: esplosione in un deposito di munizioni russo, due feriti

È di due feriti il bilancio dell'esplosione, avvenuta questo martedì, in un deposito di armi in una base militare russa nel villaggio di Mayskoye, in Crimea. Stando al ministero della Difesa russo l'incidente è stato causato da un'operazione di "sabotaggio". Le autorità locali hanno evacuato circa 2mila persone nel distretto di Dzhankoi.

"Finora abbiamo informazioni su due feriti: un uomo è stato colpito da alcune schegge, un altro è stato schiacciato da un muro. Fortunatamente non sono in pericolo di vita. Forniremo aggiornamenti sui feriti e su ciò che sta accadendo. È in corso lo sgombero di tutte le persone che si trovano in un raggio di 5 km dal luogo dell'esplosione", ha detto Sergey Aksyonov, governatore della regione annessa dalla Russia.

L'Ucraina non ha rivendicato la responsabilità dell'esplosione, ma poco dopo l'incidente il capo dell'Ufficio del Presidente ucraino, Andriy Yermak, ha scritto su Telegram che l'operazione di "demilitarizzazione" da parte delle Forze Armate continuerà fino alla completa liberazione dei territori ucraini occupati.

Kyiv ha recentemente sferrato una serie di attacchi contro vari siti della regione: l'ultimo la settimana scorsa contro la base russa di Saky, usata da Mosca per sferrare attacchi contro le forze ucraine nel teatro meridionale.