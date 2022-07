Volo in deltaplano: Italia campione d'Europa

Guardare il mondo dall'alto come un bambino tra le braccia dei genitori. Per Freud questo rappresentava il sogno di volare. Un sogno comune a molti, ma che per i deltaplanisti è una realtà. Si librano nell'aria facendosi trasportare dal vento. Un volo libero in cui l'Italia è particolarmente brava. In Umbria il team italiano ha appena vinto il sesto titolo europeo e si è assicurato i primi due posti anche nella gara individuale con il campione del mondo Alessandro Ploner e Christian Ciech (nella foto sotto).

Il podio della gara individuale Flavio Tebaldi/Flafly63

22 le nazioni rappresentate per un totale di 93 piloti che si sono confrontati su percorsi tra i 91 e i 201 km, spaziando anche nei cieli delle Marche. La gara è durata due settimane ed è stato anche un modo per passare del tempo all'aria aperta e in compagnia.