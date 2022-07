Vega C, lancio di successo per il razzo "italiano"

Si è concluso con un successo il volo di qualifica del lanciatore dell'Agenzia spaziale europea Vega C, costruito in Italia dalla Avio.

Il razzo ha lasciato la base di lancio di Kourou, nella Guyana francese, nell'ultimo secondo utile, dopo che il conto alla rovescia era stato fermato per due volte a causa di problemi tecnici.

Poco dopo il decollo, avvenuto alle 15:13 ora italiana, Vega C ha rilasciato in orbita, come previsto, il suo carico di 7 satelliti, e ha concluso la missione in 2 ore e 15 minuti.

Tra i satelliti messi in orbita ad una distanza di 6000 chilometri dalla Terra, ci sono anche il satellite scientifico Lares 2, realizzato dall'Agenzia spaziale italiana e tre altri piccoli cubesat di realizzazione italiana.

Il volo inaugurale del nuovo lanciatore apre prospettive interessanti per il futuro. Grazie a Vega C infatti potranno essere messi in orbita dei satelliti a costi sensibilmente inferiori a quelli dell passato.