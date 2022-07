Grecia, crisi energetica: le azioni per affrontare la minaccia russa

I mali estremi portano a estremi estremi. Nel caso della crisi ucraina, la minaccia della Russia di interrompere le forniture di gas all'Unione europea ha indotto diversi Paesi a ricorrere a misure che potrebbero vanificare gli impegni assunti per la lotta al cambiamento climatico e la tutela dell'ambiente.

Uno di questi Paesi è la Grecia, che ha aumentato notevolmente l'attività di estrazione della lignite.

''La Grecia di fronte a questa situazione, e di fronte alla possibilità che Putin tagli completamente i flussi di gas naturale verso l'Europa e la Grecia, ha adottato diverse misure. In primo luogo, abbiamo raddoppiato la capacità del terminale di gas naturale liquefatto di Revythoussa. Un nuovo serbatoio galleggiante è già stato allestito e sarà operativo dalla fine di luglio, quindi stiamo raddoppiando la capacità e possiamo ricevere due navi metaniere contemporaneamente - ha spiegato Kostas Skrekas, ministro greco per l'Ambiente e l'Energia - In secondo luogo, le nostre fabbriche di lignite hanno aumentato l'attività estrattiva, per assicurarsi di averne una quantità soddisfacente. Questi elementi, insieme alla discussione che stiamo portando avanti con il governo italiano per stoccare le riserve strategiche del nostro gas, stanno creando sicurezza per quanto riguarda l'approvvigionamento per il Paese in inverno''.

Di fronte alla crisi energetica, la Grecia sta accelerando le cooperazioni regionali per garantire l'approvvigionamento, come l'interconnessione Grecia-Bulgaria, inaugurata pochi giorni fa.

Atene sostiene anche gli acquisti comuni europei di gas naturale, come ribadisce Skrekas: ''In questo momento in Europa si sta discutendo di qualcosa che la Grecia sostiene con forza: procedere con acquisti comuni di gas naturale. La Grecia partecipa già alla piattaforma dell'Europa sudorientale, con Romania, Bulgaria e altri Paesi limitrofi, per aumentare il nostro potere di negoziazione e di acquisto. Abbiamo bisogno di fare acquisti comuni per ottenere prezzi migliori di gas naturale e, naturalmente, per essere in grado di trovarlo, di averne accesso".

Oltre alle ovvie conseguenze economiche, la crisi energetica ha acceso le discussioni per le elezioni anticipate in Grecia durante l'autunno.