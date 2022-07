Sri Lanka in bancarotta, coprifuoco per contenere la protesta

La polizia ha imposto il coprifuoco a Colombo, la capitale dello Sri Lanka, un giorno prima di una protesta programmata per chiedere le dimissioni del presidente e del primo ministro del Paese.

Al centro della mobilitazione la crisi economica e le gravi carenze di beni di prima necessità.

Ore prima dell'annuncio del coprifuoco, la polizia ha sparato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere migliaia di studenti in protesta.

I manifestanti affermano che il presidente Gotabaya Rajapaksa è responsabile della crisi economica, la peggiore dall'indipendenza del Paese nel 1948.

Hanno anche accusato Ranil Wickremesinghe, diventato primo ministro due mesi fa, di non aver mantenuto le promesse elettorali.

Il coprifuoco per contenere il dissenso

Il coprifuoco, annunciato dalla polizia, è entrato in vigore alle 21.00 e durerà fino a nuovo ordine a Colombo e nei suoi sobborghi.

Il provvedimento ha attirato le critiche degli oppositori del governo e dell'Ordine degli avvocati dello Sri Lanka, che ha dichiarato che "il coprifuoco è palesemente illegale e una violazione dei diritti fondamentali".

Il leader dell'opposizione Sajith Premadasa ha definito il coprifuoco "una frode".

"Scendete in strada. Sfidate la dittatura e unitevi al popolo per far vincere la democrazia. Sì, possiamo", ha dichiarato in un tweet.

L'ambasciatore statunitense in Sri Lanka, Julie Chung, ha chiesto alla popolazione di protestare pacificamente e all'esercito e alla polizia di "garantire ai manifestanti pacifici lo spazio e la sicurezza necessari".

Sri Lanka in bancarotta

Lo Sri Lanka è quasi in bancarotta e ha sospeso il rimborso di 7 miliardi di dollari di debito estero in scadenza quest'anno. Deve restituire più di 5 miliardi di dollari all'anno fino al 2026. Le sue riserve estere sono quasi azzerate e non è in grado di importare cibo, carburante, gas da cucina e medicine.

La mancanza di carburante per far funzionare le centrali elettriche ha provocato prolungate interruzioni giornaliere della corrente. Il Paese è sopravvissuto soprattutto grazie alle linee di credito concesse dalla vicina India per acquistare carburante e altri beni di prima necessità.

A causa della crisi economica, l'inflazione ha subito un'impennata e i prezzi dei beni di prima necessità sono saliti alle stelle, infliggendo un duro colpo ai più vulnerabili.

Il Paese sta negoziando con il Fondo Monetario Internazionale un pacchetto di salvataggio, ma Wickremesinghe ha dichiarato questa settimana che le trattative sono difficili perché lo Sri Lanka è di fatto in bancarotta. In precedenza aveva detto che l'economia del Paese era "collassata".

Il Presidente Rajapaksa ha ammesso di non aver preso provvedimenti abbastanza tempestivi per evitare il collasso economico, ma si è rifiutato di lasciare l'incarico. Secondo la Costituzione, è quasi impossibile spodestare i presidenti, a meno che non si dimettano da soli.