Le iscrizioni ai corsi d'armi da fuoco e di primo soccorso per prepararsi a una possibile guerra con la Cina sono più che raddoppiate a Taipei. Le esercitazioni di guerra urbana organizzate da enti e società si moltiplicano da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, un evento che si è legato sempre più all'aumento delle incursioni aeree militari di Pechino nel territorio dell'isola.

"Credo che con l'aumento delle incursioni degli aerei da guerra cinesi negli ultimi mesi, si è accentuato il senso di crisi tra i taiwanesi", ci ha spiegato Max Chiang l'amministrato delegato Polar Light Training, la società che si occupa di formare corsisti su scenari del genere.

Tra i corsisti c'è anche Yeh, o "prof" Yeh, come si fa chiamare in codice. Vestito in mimetica militare, con un fucile d'assalto in braccio, spia da un veicolo parcheggiato nella periferia Taipei, scrutando l'ambiente circostante e aspettando un segnale per avanzare.

"Ritengo che le tensioni tra Stati Uniti e Cina abbiano contribuito all'attuale crisi nello Stretto di Taiwan" ci dice Ruth Lam, corsista principiante. "Pensavo: e se in futuro scoppiasse una guerra? Se avessi una conoscenza di base delle armi e di come usarle, forse potrei proteggere me stesso e la mia famiglia", continua la studentessa.

Taiwan è da sempre oggetto delle ambizioni della Cina, che considera l'isola all'interno del proprio territorio e che ha promesso di riconquistarla. Ma la resistenza degli ucraini contro l'esercito russo qui fa scuola.

Secondo il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, la Cina è nettamente superiore a Taiwan dal punto di vista militare: oltre un milione di uomini delle forze di terra contro gli 88.000 di Taiwan, 6.300 carri armati contro 800 e 1.600 jet da combattimento contro 400. Ma l'Ucraina ha fornito un modello pratico per rendere questa disparità meno importante e ha dimostrato vividamente come combattere per il controllo delle città possa essere difficile e costoso per le forze d'attacco, visto che la maggior parte dei 23 milioni di abitanti di Taiwan vive in aree urbane.

Yeh e i suoi 15 compagni di squadra corrono in formazione attraverso il parcheggio, chinandosi dietro edifici e veicoli fatiscenti per simulare attacchi alle postazioni nemiche. Cercano di mettere in pratica alcune delle lezioni apprese nelle città devastate dell'Ucraina.