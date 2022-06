Catalogna tra le fiamme, Francia con temperature record

I vigili del fuoco della Catalogna occidentale sono ancora impegnati a spegnere gli incendi che da mercoledì scorso hanno distrutto circa 1.600 ettari di vegetazione.

Con l'ausilio dei canadair, i pompieri stanno arginando le fiamme, presumibilmente causate dalle elevatissime temperature.

In quella che è la peggiore ondata di calore dal 1981, le temperature hanno superato i 40°C in molte zone del Paese, e finanche di notte non sono scese al di sotto dei 20 gradi.

Screengrab from AFP video

A partire da sabato, i termometri dovrebbero iniziare a scendere nella parte occidentale della Spagna, tuttavia il caldo estremo dovrebbe continuare nella parte orientale, con 43 gradi previsti a Saragozza e più di 40 a Pamplona.

In Francia, invece, 12 Dipartimenti sono in allarme rosso per l'ondata di calore a partire da oggi.

Anche qui, spesso si superano i 40°C: in totale, ad essere colpiti sono circa 18 milioni di persone.

Il Ministero della Salute ha attivato un numero verde per rispondere a domande e dubbi e il Ministero dell'Istruzione ha annunciato la chiusura delle scuole in data odierna per gli alunni dei Dipartimenti maggiormente "accalorati".