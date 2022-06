Putin: "Noi come Pietro il Grande, ora tocca a noi riconquistare"

Continua la resistenza al fronte ucraino, secondo il presidente Zelensky, ma mano a mano che gli scontri si fanno piu vicini a Lysychansk, non lontana da Sevierodonetsk, sempre piu persone decidono di abbandonare la città.

"Perche me ne sto andando? Perche hanno distrutto casa mia. Ho lasciato tutto dai vicini, inclusi i miei gatti. Mi dispiace molto sopratutto per il giardino. Me ne ero presa cura e ci avevo piantato di tutto. Ora ci sono troppi bombardamenti ed è pieno di case danneggiate. Ieri se ne è andata un sacco di gente. Io ho deciso di andarmene con mia madre che ha 80 anni, ce ne andiamo verso la città di Dnipro", queste le parole di Olena Uchitenko, cittadina di Lysychansk.

Le autorià ucraine stanno facendo il possibile per evitare che i civili finiscano oltre le linee nemiche.

"Le operazioni di evacuazione in questi casi sono fondamentali, perchè stiamo subendo bombardamenti da ogni lato, e la sopravvivenza dei civili è forse l'unica cosa che conta", dice il tenente colonnello delle Forze Speciali di Lugansk, Oleksandr.

L'attenzione del governo ucraino rimane principalmente puntata sul Donbas, ma la Russia potrebbe riaprire dei fronti momentaneamente chiusi da un momento all'altro per distrarre le forze ucraine dal fronte orientale

"Le sirene degli attacchi aerei si sentono anche adesso, durante quest'intervista. Questo sta a significare che la guerra non è assolutamente finita, dichiara il Ministro degli affari interni ucraino, Denys Monastyrsky.

"Siamo consapevoli del fatto che qualunque posto in ucraina puo diventare bersaglio dei razzi russi, e kiev non fa eccezione", ha aggiunto.

In occasione dei festeggiamenti per il 350° anniversario di "Pietro il Grande", Putin ha paragonato la guerra in Ucraina con le conquiste dallo zar nel XVIII secolo.

"Pietro il Grande ha portato avanti una guerra per 21 anni- si potrebbe dire che stesse lottando con la Svezia per strappargli dei territori. Ma in realtà non è stato affatto cosi. Lui si stava solo riappropriando di terre che spettavano gia alla Russia", ha dichiarato Putin.

"Ha semplicemente riconquistato e consolidato i territori russi. Ora, tocca a noi. Spetta a noi riconquistare e consolidare territori", ha aggiunto il presidente.

Putin vuole essere visto da tutti come una sorta di "Pietro il Grande", il modernista- ma in realtà è probabile che verrà ricordato come un leader, crudele, sanguinario e imprevedibile.