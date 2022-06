Il petrolio e il gas russo sono "come una droga" per l'Europa, ma dopo anni di dipendenza è ora di smettere, ha dichiarato la leader dell'opposizione bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya a Euronews in occasione del forum sulla sicurezza Globsec a Bratislava. La rappresentante politica in esilio dal suo Paese ha soppesato il ruolo della Bielorussia nel conflitto tra Russia e Ucraina.

"La Bielorussia è stata trascinata nella guerra tra Russia e Ucraina - ha detto - ed è diventata un'enorme portaerei per le truppe russe. Quindi Lukasenka, in questo momento, sta pagando i debiti a Putin, perché lo ha sostenuto nel 2020 dopo i brogli elettorali. E naturalmente Lukasenka sta vendendo l'indipendenza del nostro Paese per pagare questo debito. Quindi è diventato un collaboratore, ma il popolo bielorusso si sta opponendo. L'86% dei bielorussi è contrario alla partecipazione delle truppe alla guerra in Ucraina".

Partigiani bielorussi

Secondo Tsikhanouskaya, centinaia di connazionali stanno combattendo al fianco degli ucraini, ma anche molti di coloro che sono rimasti a casa stanno cercando di dare una mano.

In Bielorussia è stato lanciato un movimento partigiano. I nostri attivisti hanno distrutto le ferrovie per impedire che le attrezzature russe andassero in Ucraina Sviatlana Tsikhanouskaya Leader opposizione bielorussa

"In Bielorussia è stato lanciato un movimento partigiano - ha dichiarato - I nostri attivisti hanno distrutto le ferrovie per impedire che le attrezzature russe andassero in Ucraina attraverso il nostro Paese. Il nostro popolo ha inviato informazioni sul lancio di missili all'esercito ucraino, affinché si preparasse. I nostri soldati non hanno partecipato a questa guerra, perché sono estremamente demoralizzati. Non capiscono perché devono combattere contro i nostri vicini, gli ucraini".

Assenze importanti

La leader dell'opposizione ritiene che la risoluzione della crisi bielorussa sia essenziale per garantire la pace a lungo termine in Ucraina. E questo, garantire una pace a lungo termine, è forse l'argomento principale della conferenza.

Molti dei più importanti politici dell'Europa orientale e centrale partecipano alla Globsec di quest'anno. Ad esempio, sono presenti i presidenti di Serbia, Croazia e Montenegro, il primo ministro della Lettonia e il cancelliere dell'Austria, mentre la Repubblica Ceca ha inviato un vice primo ministro. Ma ci sono anche assenze importanti, come i governi di Polonia e Unigheria.