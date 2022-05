Los Angeles, incendio distrugge diverse lussuose ville

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella Contea di Orange, a sud-est di Los Angeles, distruggendo almeno 20 abitazioni e costringendo all'evacuazione gli abitanti di altre cento.

Per diverse ore i venti in arrivo dall'oceano hanno alimentato le fiamme, rendendo difficile l'opera dei soccorritori.

Il capo locale dell'Autorità antincendio di Orange County, Brian Fennessy, conferma che al momento non si registrano feriti né tra i civili né tra i pompieri, e che le cause del fuoco sono ancora in via di accertamento.

Fennessy ha detto che il cambiamento climatico ha trasformato i piccoli incendi che una volta sarebbero stati facilmente contenuti in minacce estreme per la vita e per l'economia di grandi comunità.

Secondo le prime indagini, le fiamme, partite da Laguna Beach, si sono propagate attraverso la fitta boscaglia, fino ad avvolgere numerose lussuose ville con vista sull'oceano.