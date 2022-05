Eid al-Fitr, il mondo musulmano celebra la fine del Ramadan

Tutto il mondo musulmano ha celebrato Eid al-Fitr, la fine del mese sacro islamico del Ramadan.

A Gaza City, questo lunedi, il gruppo islamico Hamas - che controlla la Striscia di Gaza - ha organizzato una preghiera di prima mattina, a cui ha partecipato una folla enorme.

Festa di Eid al-Fitr a Gaza. (2.5.2022)

Anche milioni di musulmani in Indonesia - il più grande paese musulmano al mondo - hanno celebrato l'Eid al-Fitr, dopo due anni di celebrazioni sottotono a causa delle restrizioni anti-Covid e delle limitazioni ai viaggi.

Racconta Epi Tanjung, un fedele indonesiano:

"Sono molto felice. perché per due anni non siamo stati in grado di svolgere il culto insieme e oggi possiamo finalmente farlo di nuovo, per aumentare la nostra fede. Oggi abbiamo ascoltato un sermone che ci dà una visione su come essere un buon musulmano".

"Finalmente possiamo tornare a pregare insieme". Screengrab

Celebrazioni anche in Arabia Saudita. Centinaia di fedeli sauditi si sono riuniti nella moschea al-Rajhi di Riad per le preghiere di Eid al-Fitr.

Celebrazioni in tutto il mondo per la fine del Ramadan, anche in Turchia.