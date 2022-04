Afghanistan, attentato in moschea, almeno 12 morti

Almeno dodici persone sono morte in un'esplosione avvenuta in una moschea sciita nella città di Mazar-i-Sharif, nel nord dell'Afghanistan e altre 32 sono rimaste ferite, secondo le informazioni fornite dalle autorità provinciali.

Bilancio incerto

Altre fonti, riportate dal portale locale Tolonews, parlano di oltre 30 morti e 80 feriti. Il luogo di culto era molto affollato: vi si erano raccolti in preghiera circa 400 fedeli al momento dell'attentato, per cui finora non c'è stata alcuna rivendicazione.

Durante la giornata, in Afghanistan si sono registrate esplosioni con vittime anche a Kabul e nella provincia settentrionale di Kunduz, dove una bomba montata su una bicicletta ha provocato quattro morti, ha detto alla France Presse il portavoce della polizia provinciale.

Questi episodi seguono un sanguinoso attacco avvenuto martedi scorso in una scuola della capitale e costato la vita a 25 studenti.

Attentati continui

Dietro molti dei recenti attentati c'è lo Stato Islamico, i cui membri, musulmani sunniti, considerano gli sciiti, che rappresentano tra il 10 e il 20% della popolazione sciita alla stregua di infedeli. In particolare, in Afghanistan è attiva la branca locale dell'Isis, lo Stato Islamico-Khorasan, accusato di aver compiuto o rivendicato la responsabilità di alcuni degli attacchi più mortali degli ultimi anni in Afghanistan.

Nel maggio 2021 una serie di esplosioni si è verificata martedì davanti a una scuola per ragazze in un distretto sciita di Kabul, uccidendo 85 persone, per lo più ragazze delle scuole superiori. In questo stesso quartiere, nel maggio 2020, un gruppo di uomini armati aveva attaccato un ospedale per la maternità sostenuto da Medici Senza Frontiere, uccidendo 25 persone, tra cui 16 madri, alcune delle quali sul punto partorire. L'attacco non era stato rivendicato, ma gli Stati Uniti avevano accusato l'Isis.

La presa del potere da parte dei Talebani in Afghanistan lo scorso agosto non ha interrotto gli attacchi.