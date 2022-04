Mentre le sirene di allarme per possibili incursioni tornano a suonare in quasi tutta l'Ucraina il presidente Volodimir Zelensky è stato in visita a Bucha disseminata di cadaveri per le strade. Euronews ha sentito il portavoce di Zelenskyy, Sergii Nykyforov che ha accompagnato i giornalisti internazionali sulla scena di guerra.

C'erano persone con le mani e le gambe legate e con fori di proiettili sulle spalle e alla nuca. C'erano persone con chiari segni di tortura, corpi semi ustionati o ustionati, sto parlando di civili e non di militari. Penso che questo consenta di parlare di crimini di guerra, ci sono i segni dei crimini di guerra



00.47 I russi parlano di messa in scena di immagini false Sergii Nykyforov Portavoce del presidente ucraino

I russi parlano di messa in scena...di immagini false tanto che hanno chiesto una riunione alle Nazioni Unite...

" A Bucha sono venuti forse centinaia di giornalisti internazionali e non solo dai paesi occidentali ma da tutto il mondo. Non ho sentito una sola affermazione che poteva alludere ad una provocazione inscenata - contesta Sergii Nykyforov - ma intanto ogni guerra finisce con un accordo di pace. Non c'è altra opzione, quindi non abbiamo altra scelta che continuare a negoziare con la Russia, non importa quanto sia difficile e difficile sarà per noi farlo dopo aver visto queste scene".