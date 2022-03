Zelensky al Congresso Usa torna a chiedere "aerei, o la no-fly-zone"

"Abbiamo bisogno di una no fly-zone". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando al Congresso Usa chiedendo sistemi anti-attacchi aerei agli Stati Uniti. "Sono fiero di salutarvi da Kiev, vittima dei bombardamenti dei russi tutti i giorni ma noi non molliamo, come tutte le altre città" ha detto il presidente.

"Il nostro Paese vive l'11 settembre da tre settimane" ha poi aggiunto. "Gli Usa dovrebbero sanzionare tutti i politici russi e chiedere alle compagnie statunitensi di lasciare subito la Russia".

Zelensky è poi tornato a chiedere l'istituzione di un divieto di volo su suo paese. "Serve una no fly zone sopra l'Ucraina o ci servono aerei, lo sapete che esistono, ci sono. Voi dite "I have a dream", "Ho un sogno", a voi posso dire "I have a need", "Ho un bisogno", quello di proteggere i nostri cieli". "L'Ucraina è grata agli Stati Uniti ma vi chiedo di fare di più per fermare la macchina da guerra della Russia",