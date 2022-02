In una sola settimana, l'UE è cambiata per sempre

Gli eventi degli ultimi sette giorni hanno spinto il blocco in un nuovo capitolo che fino a poco tempo fa sarebbe stato impensabile.

"L'Europa sarà forgiata nelle crisi e sarà la somma delle soluzioni adottate per quelle crisi", scrisse il diplomatico francese Jean Monnet nelle sue memorie, pubblicate nel 1976.

Più e più volte, le parole di Monnet si sono rivelate un avvertimento straordinariamente preveggente: dal crollo dell'Unione Sovietica alla Grande Recessione, dalla Brexit alla pandemia di coronavirus, l'Unione Europea sembra aver sviluppato una capacità unica di rafforzarsi esclusivamente nel di fronte a circostanze avverse e impreviste.

Ma è stato solo nell'ultima settimana di febbraio 2022 che la profezia autorealizzata di Monnet ha acquisito un nuovo significato, impensabile fino a un mese fa.

L'invasione russa dell'Ucraina ha iniettato nell'UE la dovuta determinazione di cui aveva bisogno per affrontare veramente la geopolitica avversa dei suoi dintorni, spazzando via ogni tabù e pregiudizio rimanenti.

Per la prima volta nella sua storia, il blocco finanzierà l'acquisto di armi letali per i paesi sotto attacco, un salto di qualità per un'unione che è stata originariamente creata per difendere la pace. Anche la Germania contribuirà: il Paese ha invertito la sua politica storica e ora invierà armi nelle zone di conflitto.

"L'invasione russa dell'Ucraina segna un punto di svolta nella storia", ha affermato il cancelliere Olaf Scholz. "Minaccia il nostro intero ordine del dopoguerra".

I rifugiati ucraini in fuga dalla guerra vengono accolti a braccia aperte dagli stessi Stati membri che hanno trascorso gli ultimi sette anni a litigare su una politica migratoria comune basata sulla solidarietà condivisa.

Gli strumenti di propaganda vengono messi fuori legge, le attività finanziarie per miliardi di dollari vengono congelate e agli aerei è vietato sorvolare il territorio dell'UE, impedendo di fatto alla Russia di entrare fisicamente in Occidente.

Anche un'offerta ucraina inverosimile per l'adesione all'UE ora sembra essere un obiettivo realistico a portata di mano.

'Un momento critico'

La velocità della trasformazione è stata, a dir poco, sorprendente. Tutto è iniziato lunedì 21 febbraio, quando il ministero degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba si è recato a Bruxelles nel disperato tentativo di chiedere ai suoi omologhi europei di imporre sanzioni preventive alla Russia prima che Putin desse l'ordine di invadere il paese con i suoi oltre 150.000 soldati. truppe.

L'appello di Kuleba all'azione è caduto nel vuoto. "Continueremo a sostenere l'Ucraina nel momento più critico, se ciò dovesse accadere", ha affermato Josep Borrell, capo della politica estera dell'UE.

Quella stessa sera si è verificato quel "momento critico": mentre i ministri dell'UE concludevano il loro incontro e riaffermavano il loro approccio attendista, Putin ha riconosciuto l'indipendenza di due regioni controllate dai ribelli nell'Ucraina orientale, Donetsk e Luhansk, ponendo un fine immediata degli accordi di Minsk.

Seguì rapidamente la condanna internazionale e i timori di un'invasione ostacolante aumentarono drammaticamente.

Il giorno successivo, Borrell ha colpito una nota nettamente diversa: il diplomatico ha proposto una serie di sanzioni contro 27 persone ed entità della cerchia ristretta di Putin, tra cui il suo ministro della Difesa e il suo capo di stato maggiore, insieme ai 351 membri della Duma di Stato che hanno votato riconoscere le autoproclamate repubbliche popolari. Sono state introdotte anche sanzioni pecuniarie e commerciali.

"Le gravi violazioni che la Russia sta commettendo non rimarranno senza risposta", ha detto Borrell ai giornalisti.

Quello stesso giorno, Olaf Scholz fece il passo per sospendere a tempo indeterminato la certificazione del Nord Stream 2, il controverso gasdotto che collega Russia e Germania ed era diventato un grande punto di contesa tra Berlino e i suoi alleati

Scholz, come Angela Merkel, aveva difeso per anni il condotto come un "progetto commerciale", staccato dalla geopolitica.

Quando le truppe russe sono entrate nel Donbas, i paesi occidentali hanno minacciato ulteriori misure di ritorsione, che sono state alternativamente descritte come "massicce", "senza precedenti", "mai viste prima" e persino "la madre di tutte le sanzioni", lasciando i giornalisti a chiedersi cos'altro potrebbe essere in negozio.

Giovedì mattina, l'Europa si è svegliata per il più grande attacco militare dalla seconda guerra mondiale. La storia è cambiata irreversibilmente, così come l'UE.

'Parlare costa poco'

Quel fatidico giorno, il 24 febbraio, fu un giorno di shock, confusione, indignazione e dolore. Ma tra l'orrore emerse una rinnovata determinazione.

Consapevoli della situazione senza precedenti che si sta verificando proprio accanto al confine dell'UE, i leader hanno evitato le loro solite dichiarazioni "seriamente preoccupati" e hanno iniziato ad abbracciare una retorica più assertiva, quasi bellicosa.

"Non permetteremo al presidente Putin di sostituire lo stato di diritto con lo stato della forza e della spietatezza", ha affermato von der Leyen.

"Questa non è solo contro l'Ucraina, questa è una guerra contro l'Europa, contro la democrazia", ​​ha dichiarato il presidente lituano Gitanas Nausėda.

"Parlare costa poco. Basta con le chiacchiere a buon mercato", ha detto il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki.

Quella stessa sera, i leader sono volati a Bruxelles per riunirsi in un vertice di emergenza, dove hanno deciso di imporre un'altra serie di sanzioni, la seconda in appena 48 ore.

Le sanzioni ampliate hanno preso di mira direttamente i settori finanziario, energetico e dei trasporti della Russia, hanno rafforzato i controlli sulle esportazioni e limitato il rilascio dei visti. Messe insieme, le misure miravano a paralizzare il 70% del sistema bancario russo al fine di tagliare i fondi necessari per finanziare l'invasione.

La mossa drastica, tuttavia, fu presto eclissata dai gravi sviluppi sul terreno. Le truppe russe hanno iniziato ad accerchiare Kiev, mettendo il governo democraticamente eletto del presidente Volodymyr Zelenskyy a rischio di essere rovesciato dall'oggi al domani.

Venerdì, poche ore dopo che i leader hanno evitato di punire personalmente Putin o di espellere le banche russe dal sistema di pagamento SWIFT, i ministri hanno fatto esattamente questo. I beni di Putin sono stati congelati e l'opzione SWIFT è tornata sul tavolo, poiché paesi come Italia, Ungheria e Germania, che in precedenza si erano opposti a misure così estreme, hanno espresso un improvviso cambio di idea.

'Uno di noi'

Lo slancio si è consolidato sabato sera, quando il presidente von der Leyen si è rivolto alla stampa alle 23:00 CET per annunciare una terza serie di sanzioni, in coordinamento con Stati Uniti, Regno Unito e Canada.

Le misure rimuoveranno alcune banche russe da SWIFT, impediranno alla Banca centrale russa di utilizzare la maggior parte dei suoi 630 miliardi di dollari di riserve estere e porranno fine alla vendita di passaporti d'oro, un privilegio controverso di cui gli oligarchi russi hanno liberamente goduto di fare affari in tutto il blocco.

"Renderemo il più difficile possibile per il Cremlino perseguire le sue politiche aggressive", ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Domenica, una nuova serie di misure, la quarta in meno di una settimana: l'UE invierà armi letali in Ucraina, bandirà gli aerei russi dal suo spazio aereo e rimuoverà RT e Sputnik dalle sue onde radio. Anche la Bielorussia, paese visto come un fattore abilitante nell'atto di guerra di Putin, sarà penalizzato.

Von der Leyen in seguito ha amplificato la posta quando ha detto a Euronews che l'Ucraina era "uno di noi e noi li vogliamo dentro", apparentemente sostenendo la candidatura all'adesione all'UE per la quale il presidente Zelenskyy ha pubblicamente fatto campagna.

L'approvazione del capo della Commissione ha coronato una settimana di decisioni importanti: fino a poco tempo, le possibilità realistiche dell'Ucraina di entrare nel blocco erano inferiori a quelle di Serbia e Turchia, due paesi che, nonostante le sue difficili relazioni con Bruxelles, sono ancora considerati "candidati" ufficiali.

Indipendentemente dalla direzione in cui andrà la guerra, il susseguirsi di cambiamenti e decisioni di così vasta portata in sette giorni è destinato a lasciare un impatto duraturo sull'UE nel suo insieme e, in particolare, sulla sua politica estera.

L'indulgenza e l'autocompiacimento che hanno caratterizzato i tempi prosperi e che hanno nascosto i problemi sotto il tappeto sono finiti. La Russia sarà contemporaneamente uno stato paria sotto sanzioni paralizzanti e il più grande esportatore di energia del blocco, almeno per il prossimo futuro.

L'UE che si occupa di questa precaria realtà sarà più caparbia, cinica e sicura di sé, attenta ai limiti della diplomazia e al fascino dell'hard power. Un'unione costruita su ideali destinati a vivere in un mondo crudele.