Russia, il patrimonio Art Nouveau dei decori alle finestre

Case che sembrano uscite da un immaginifico racconto popolare russo, abitazioni rigorosamente in legno, con il dettaglio di preziosi ornamenti alle finestre, chiamati nalichniki.

Secondo l'appassionato di architettura russa, Ivan Hafizov, le più belle decorazioni si trovano nel villaggio rurale di Belavino, nella regione di Mosca.

"Quando ti imbatti in un tale splendore, pensi a come puoi filmarlo - dice Hafizov - anche se non è possibile catturare appieno l'incanto attraverso la telecamera".

Motivi floreali e immagini di animali, ghirlande di fiori e uva, leoni, sirene, le decorazioni delle finestre in un pecuiare stile Art Nouveau sono un patrimonio destinato ad andare perso.

I decori alle finestre russe AP Photo

"Secondo la legge, sono destinate a marcire - aggiunge Hafizov - E se qualcuno le toglie e le mette in vendita o in un museo, non importa, questo sarà vandalismo in ogni caso, perché questa è la casa di qualcuno. Cioè, semplicemente non c'è un modo legale per salvarle, non esiste".

Nel 2020, Hafizof ha lanciato la produzione di modelli in scala ridotta di decorazioni per finestre con l'aiuto di una campagna di crowdfunding. I modelli sono repliche di finestre reali, circa 12 volte più piccoli.

Il sogno di Hafizof è quello di organizzare mostre delle sue fotografie dove sono state scattate. Un modo per far apprezzare ai residenti la semplice bellezza dei decori del passato.