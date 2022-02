La crisi energetica esacerbata dalle tensioni con Mosca sta spingendo l'Europa a cercare altrove nuove forme di approvvigionamento di gas. Il problema, però, non è solo quello di trovare paesi, oltre alla Russia, disposti a fare affari con l'Unione Europea. Il problema è come portare il gas nei vari stati membri.

L'Europa dipende dal mondo esterno per rifornirla di gas, e questo può arrivare solo attraverso due rotte con caratteristiche opposte: o attraverso gasdotti che garantiscono la sicurezza dell'approvvigionamento a un costo inferiore, ma impossibile da fare velocemente, o attraverso vettori di gas naturale liquefatto che consentono l'acquisto in un mercato globale ma a un costo maggiore. Solitamente si tratta di gassiere.

Image Wikicommons

La Russia è stata storicamente il più grande fornitore di gas naturale all'Unione Europea. Dopo le controversie sul gas Russia-Ucraina-Europa del 2006 e 2009, seguite dalle tensioni sulla scia della crisi ucraina del 2013-2014, l'Unione europea ha cercato di ridurre la propria dipendenza dalle importazioni russe di gas naturale. Tuttavia, la Russia fornisce ancora circa il 40% del consumo di gas dell'Unione Europea.

L'Europa è entrata nell'inverno con riserve di gas insolitamente basse

Secondo Simone Tagliapietra, ricercatore del Bruegel Institute, la situazione è estremamente difficile perché c'è poca scelta: "I paesi nordafricani attualmente forniscono gas naturale all'Europa tramite gasdotti (Algeria, Libia) ma non hanno le competenze tecniche capacità di aumentare la produzione e le esportazioni. Quindi l'Europa non può fare affidamento su di loro per ottenere forniture aggiuntive per sostituire il gas russo. Il GNL africano, come quello nigeriano, potrebbe svolgere un ruolo, ma ancora una volta questo dipenderà dalla velocità con cui questi paesi potranno aumentare la loro produzione e capacità di liquefazione. In tutti i casi, è difficile vedere volumi aggiuntivi disponibili per l'Europa nel breve termine".

Tuttavia, Italia e Spagna stanno cercando modi per aumentare le loro importazioni dalla Libia e dall'Algeria e per vedere come inviarle nel resto d'Europa.

Importazioni in aumento dall'Italia?

L'Unione Europea spera che il Trans Adriatic Pipeline (TAP) aumenterà le importazioni di gas in Europa dall'Azerbaigian. TAP dovrebbe aumentare la sua capacità di esportazione a 10 miliardi di metri cubi (bcm) all'anno dai circa 8 miliardi di metri cubi attuali.

Questo gasdotto ha trasportato più di 8,1 miliardi di metri cubi di gas dall'Azerbaigian all'Europa lo scorso anno, di cui un totale di 6,8 miliardi di metri cubi sono arrivati in Italia. Questa è la fase finale di un progetto da 40 miliardi di dollari chiamato Southern Gas Corridor. L'anno scorso il Paese ha esportato 19 miliardi di metri cubi di gas, di cui 8,5 miliardi di metri cubi sono andati alla Turchia. Il resto è stato spedito in Italia, Georgia, Grecia e Bulgaria.

il southern gas corridor

L'Unione Europea sta attualmente lavorando a un altro progetto: EastMed, un gasdotto che collegherà la rete europea ai giacimenti di gas offshore scoperti a Cipro, Israele ed Egitto. Se completato, bypasserebbe Russia e Turchia collegando la rete cipriota alla rete europea.

I lavori su EastMed dovrebbero essere completati nel 2027, così come su Poseidon, il gasdotto che collegherà EastMEd dalla Grecia all'Italia.

Dal 2004 è in funzione Greenstream, il gasdotto di 520 km dalla Libia a Gela. È il gasdotto più lungo del Mar Mediterraneo e raggiunge una profondità di quasi 1.200 metri.

Oltre a questo gasdotto (Greenstream), c'è anche il gasdotto Transmed di 2.000 km dall'Africa, che collega l'Algeria all'Italia attraverso la Tunisia a Mazara del Vallo in Sicilia. Oggi l'Algeria è il secondo esportatore di gas italiano, subito dopo la Russia.

Un nuovo gasdotto per portare il gas in Europa dalla Spagna?

Quasi il 45% del gas che la Spagna importa e consuma proviene dall'Algeria. Dei due gasdotti esistenti dall'Algeria, il più grande è il gasdotto Maghreb-Europe, che trasporta una media annua di 10.000 milioni di metri cubi nella penisola iberica.

Il secondo è il gasdotto sottomarino Medgaz, che raggiunge Almería ed è stato messo in funzione nel 2010 per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento in Spagna e nel resto d'Europa.

La multinazionale energetica Naturgy e il suo alleato algerino Sonatrach hanno concordato a luglio di avviare la propria espansione, nella quale hanno investito circa 73 milioni di euro, entro il quarto trimestre del 2021, un programma che difficilmente subirà ritardi, poiché l'espansione in quanto tale è terminata , le prove di pressione sono state effettuate e non resta che avviarlo.

Medgaz è il primo gasdotto a funzionare a una profondità di oltre 2.000 metri nel Mediterraneo e ha una capacità iniziale di 8.000 milioni di metri cubi all'anno. Quando la sua capacità sarà ampliata, si prevede che il 25% del gas naturale consumato in Spagna arriverà attraverso questo gasdotto.

La Nato starebbe anche valutando la possibilità di costruire un gasdotto che, attraversando la penisola iberica, fornisca gas algerino e gas liquefatto al mercato europeo "per alleviare la dipendenza dell'Europa centrale dal gas russo", ha scritto il quotidiano catalano La Vanguardia, citando fonti del governo spagnolo.

Secondo il quotidiano spagnolo si tratterebbe del progetto Midcat, cancellato nel 2019 dalle autorità spagnole e francesi per via della sua bassa redditività dovuta alla crescente preferenza per le energie rinnovabili. Se il progetto, allora valutato 400 milioni di euro (457 milioni di dollari), andasse avanti, la penisola iberica potrebbe diventare una "piattaforma di distribuzione" e stoccare il gas in otto impianti di rigassificazione situati in Spagna e Portogallo.

L'uso del gas liquido può essere un'alternativa alla mancanza di gas?

Nonostante la Spagna disponga delle migliori infrastrutture per lo sfruttamento del gas liquido, anche qui la situazione potrebbe degenerare. José María Yusta, specialista in mercati energetici all'Università di Saragozza, afferma: "Enagás, responsabile tecnico del sistema del gas in Spagna, ha affermato che nel novembre 2021 è stato contratto il 95% della capacità offerta negli impianti di rigassificazione, il massimo legale possibile , rispetto al 57% di novembre 2020”.

La Spagna è vicina alla sua massima possibilità di stoccaggio di gas liquido. L'utilizzo di questa fonte di energia, quindi, non sembra essere una soluzione in grado di risolvere i problemi energetici europei.