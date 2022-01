Niente Australian Open per Novak Djokovic: la Corte federale australiana ha scritto la parola fine alla telenovela no vax del tennista serbo respingendo il ricorso dei legali del numero uno del mondo contro la cancellazione del suo visto e la sua espulsione dal paese.

Unanime la decisione dei tre giudici a poche ore dall'inizio del torneo del Grande Slam nel quale Djokovic avrebbe puntato al 21° titolo record .

Mano fermissima dunque, anche perchè, indipendentemenete dalla stretta interpretazione di norme e regolamenti, la querelle aveva assunto un'importante valore simbolico in un momento così delicato della pandemia. Il precedente creato, nel caso al serbo fosse stato consentito di partecipare al torneo nonostante il rifiuto dei vaccini, avrebbe rischiato di provocare un effetto emulazione fuori controllo e una reazione esplosiva dell'opinione pubblica.

Le parole a caldo del campione serbo:

"Sono estremamente deluso dalla decisione di respingere il ricorso contro l’annullamento del mio visto. Questo significa che non posso rimanere in Australia e partecipare agli Australian Open.Rispetto la sentenza della Corte e collaborerò con le autorità competenti in relazione alla mia partenza”.

Si chiude la porta per il campione serbo, ora in attesa di formale espulsione, e comincia inaspettatamente un sogno per l'Italiano Salvatore Caruso, che penderà il suo posto in tabellone.

Chi è il tennista italiano che subentra in tabellone al posto di Djokovic?