Guai in vista per il principe Andrea d'Inghilterra. Il Duca di York andrà a processo per aggressione sessuale contro Virginia Giuffre.

Il giudice statunitense Lewis Kaplan ha rifiutato di archiviare il caso dopo aver ascoltato le argomentazioni dei legali del terzo figlio della regina Elisabetta e della sua accusatrice. La donna, che ha intentato una causa contro il Principe Andrea lo scorso agosto, ha affermato che il defunto finanziere Jeffrey Epstein e la sua compagna Ghislaine Maxwell hanno abusato di lei, e l’hanno costretta ad avere un rapporto sessuale con il duca di York quando aveva 17 anni.

Gli avvocati del Duca di York avevano chiesto al giudice l’archiviazione del caso per un accordo stretto tra Epstein e Giuffre nel 2009 in cui la donna aveva ottenuto mezzo milione di dollari in cambio della rinuncia a proseguire con le azioni legali. Il miliardario Epstein fu arrestato nel luglio 2019 per traffico e sfruttamento sessuale di minorenni e morì suicida in carcere il 10 agosto.