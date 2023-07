Terremoto in casa Tottenham: arrestato il proprietario Joe Lewis

Di euronews

Il proprietario del Tottenham Joe Lewis arrestato negli Usa, è accusato di insider trading

Joe Lewis, 86 anni, il miliardario britannico proprietario del club di calcio Tottenham Hotspur è stato arrestato prima della sua comparizione in tribunale, come annunciato dal procuratore del distretto meridionale di New York Damian Williams.

Lewis 86 anni è accusato di insider trading e frode fiscale, avrebbe rivelato segreti finanziari di società quotate a persone a lui vicine. Lewis si è consegnato spontaneamente alla giustizia a Washington.