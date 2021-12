Per l'emergenza Omicron la Casa Bianca ha ordinato 500 milioni di test Covid da far recapitare gratuitamente agli americani che lo desiderano. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha rassicurato i concittadini con un breve appello per chiarire la situazione sulla recrudescenza del coronavirus e le misure da adottare.

Vaccini e test

" Se siete vaccinati e seguite le precauzioni note dovreste stare tranquillo e festeggiare il natale come lo avevate programmato - ha detto Biden - Quindi in sintesi: quindi in sintesi tutti dobbiamo preoccuparci per Omicron, ma non dobbiamo entrare in panico. Se siete completamente vaccinati e soprattutto se avete fatto il richaimo avrete una protezione alta. Se non siete vaccinati correte un rischio più elevato di ammalarvi gravemente di COVID 19, di essere ricoverati ed anche di morire"

L'appoggio dell'esercito

Biden ha incoraggiato i distretti scolastici a tenere aperte gli istituti e a mettere in quarantena coloro che sono risultati positivi, ma senza chiudere le scuole. L'amministrazione Biden schiera inoltre 1.000 infermieri militari a sostegno degli ospedali. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie lunedì hanno riferito che Omicron si sta rapidamente diffondendo ed è ora la variante dominante, che rappresenta il 73% delle infezioni negli States.