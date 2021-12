Oms: "Vaccini efficaci anche contro le varianti Delta e Omicron"

L'Europa centrale e orientale affronta lo tsunami Covid, alimentato dalla variante Delta - la più diffusa al mondo - a cui ora si aggiunge anche Omicron, con un tasso di vaccinazione inferiore al dato dell'Europa occidentale.

In risposta ai dubbi sull'efficacia dei vaccini contro le varianti, l'Organizzazione mondiale della sanità ribadisce che sono a priori efficaci contro Omicron, che non sembra essere più pericolosa rispetto alla variante Delta.

Michael Ryan è a capo del programma di risposta all'emergenza Covid dell'Oms: "Abbiamo vaccini altamente efficaci che si sono dimostrati validi contro tutte le varianti finora, in termini di malattia grave e di ospedalizzazione, e non c'è motivo di aspettarsi che non sia così".

Nel tweet dell'Oms: "Per porre fine alla pandemia di #Covid19, il mondo 🌎🌍🌏 deve agire insieme come una squadra. Nessuno è al sicuro finché non lo sono tutti. Abbiamo bisogno di un accesso equo ai vaccini, al trattamento e alla diagnostica. L'acceleratore @ACTA livella il campo di gioco facilitando l'accesso equo a questi strumenti salvavita".

Nel frattempo, i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) raccomandano agli americani di evitare viaggi in Francia, Giordania, Portogallo ed altri Paesi, facendo riferimento ai "livelli molto alti di contagi da Covid".

I due Paesi europei - Francia e Portogallo - sono stati inseriti nella lista dei luoghi a livello 4, in cui scatta il consiglio di non viaggiare, che raggiunge così quota 83 nazioni.

L'avviso scatta quando si arriva ad un'incidenza superiore ai 500 casi su 100mila abitanti negli ultimi 28 giorni.