OMS: "Rischio due milioni di morti in Europa a marzo 2022"

A un mese dal Natale, interviene l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), con un'altra catastrofica previsione via Twitter del Direttore regionale Europa, Hans Kluge:

"L'Europa potrebbe raggiungere oltre 2 milioni di morti per Covid-19 entro marzo 2022. Possiamo evitare di raggiungere questo triste traguardo agendo subito.

Oggi la situazione del Covid-19 in Europa e in Asia centrale è molto grave. Ci aspetta un inverno difficile, ma non dobbiamo essere senza speranza, perché tutti noi - governi, autorità sanitarie, individui - possiamo intraprendere azioni decisive per stabilizzare la pandemia".

Attualmente, le cifra ufficiale delle vittime da Covid in Europa è di circa 1.468.000.



➡️ Dati Covid in tempo reale

Dai Paesi Bassi alla Germania

I primi pazienti olandesi di Covid-19 sono stati trasferiti dall'ospedale "Franciscus Gasthuis & Vlietland" di Rotterdam alla Clinica Universitaria BG di Bochum, in Germania, per alleggerire la pressione sugli ospedali dei Paesi Bassi, vicini al collasso.

Pazienti olandesi trasportati all'ospedale di Bochum, in Germania. Roland Weihrauch/(c) Copyright 2021, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Vaccino con wurstel

Vaccino con wurstel ("currywurst", per la precisione) al Municipio di Francoforte, in Germania, trasformato in un hub vaccinale per i senzatetto e le persone vulnerabili.

Chi si sottopone al vaccino, riceve un buono omaggio per un panino con salsiccia, ketchup e patatine fritte.

Austria: vaccini da lockdown

Code per il vaccino anche nel secondo giorno di nuovo lockdown in Austria.

Intanto Il Comitato Tecnico Scientifico austriaco ha autorizzato la terza dose anche a distanza di soli quattro mesi dalla seconda.

E il governo di Vienna ha dichiarato che il richiamo bisognerà farlo entro il 3 gennaio, altrimenti il "certificato verde" non varrà più.

Repubblica Ceca: arrivano i soldati

In Repubblica Ceca, entrano in servizio i militari dell'Esercito, per dare una mano negli ospedali di Praga e delle altre altre città, che registrano un'impennata preoccupante di ricoveri.

Regno Unito: e se bastasse uno spray nasale?

Nel Regno Unito, infine, sono in corso prove di...spray nasale per prevenire o trattare il Covid.

L'idea è che venga usato come misura preventiva contro il virus.