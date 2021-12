Australian Open, Djokovic è iscritto: ci sarà davvero?

Adesso è ufficiale: il numero uno del tennis mondiale, Novak Djokovic, risulta iscritto agli Australian Open, in programma dal 17 al 30 gennaio, nonostante l'incertezza sul suo stato di vaccinazione-Covid, indispensabile per la partecipazione alla prima prova 2022 del Grande Slam, in calendario a Melbourne.

Gli organizzatori hanno fatto sapere, per altro, che non saranno ammesse "scorciatoie", nemmeno per i giocatori più famosi.

La vaccinazione resta obbligatoria per partecipare al torneo, tranne i casi specifici di esenzione medica.

Lo stesso Djokovic, che ha rifiutato di rivelare se si è vaccinato o meno, è uno dei cinque giocatori convocati dalla Serbia, per la ATP Cup in programma a Sydney, quindi sempre in Austrialia, dal 1 al 9 gennaio.

Djokovic, 34 anni, è vincitore di 20 tornei del Grande Slam, di cui 9 Australian Open, compresa l'edizione del 2021.

Nella lista degli iscritti per gli Australian Open non ci sono, viceversa, due leggende del tennis: Serena Williams e Roger Federer, entrambi 40enni.

In particolare, Serena Williams ha confessato di non essere in buone condizioni di forma: non gioca una partita ufficiale dallo scorso 30 giugno.