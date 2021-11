Al via la stagione sciistica in Italia, seppur con una certa gradualità viste anche le temperature miti, ma in gran parte dei comprensori dell’intero arco alpino questo fine settimana è il primo opening, in attesa della piena operatività che coincide tradizionalmente con il ponte dell’Immacolata.

La stagione che inizia punta al riscatto dopo, l'anno bianco - ma nel senso che ben sappiamo. dell'anno scorso. In Valle D'Aosta e Friuli Venezia Giulia ci sarà un ticket unico per sciare in tutta la regione.

L'ottimismo c'è ma si resta cauti. Il vicepresidente di Dolomoti Superski, Zeno Kastlunger ricorda: "È importante usare le armi in nostro possesso, vaccini e rispetto delle misure barriera. Se rispettiamo queste prescrizioni credo che non andremo incontro a un nuovo lockdown. Sappiamo però che questo è dietro l'angolo e nel caso scattasse sarebbe giustificato".

Apripista Cervinia

La prima località ad aprire è stata Cervinia, in Valle d’Aosta, già il 6 novembre, dove sono entrati in funzione i primi impianti del Cervino Ski Paradise ( gli impianti lungo la direttrice Breuil – Plain Maison – Plateau Rosà, già a ottobre han permesso l'accesso al ghiacciaio di Zermatt).

Sempre il 6 riaperte anche le piste del ghiacciaio Presena, nel comprensorio Pontedilegno -Tonale. Si scia tra i 3000 metri del Passo Presena ai 2500 del Passo Paradiso, visto l'unico impianto per arrivare in pista i posti sono limitati e bissgna prenotare il giorno esatto in cui si vuol sciare al momento dell'acquisto online dello skipass.

Nel pieno della quarta ondata coronavirus, la stagione è chiamata a fare uno slalom tra sicurezza e restrizioni in virtù anche dalle novità introdotte dall’ultimo decreto legge.

Sciare con la pandemia

