Alle 16 di lunedì è scaduto il tempo per le forze politiche per depositare il proprio logo e ufficializzare la propria corsa alle elezioni dell'8 e 9 giugno. Tra gli ultimi a presentarsi al Viminale il Pd a causa delle polemiche interne: alla fine non c'è il nome di Schlein sul logo

Si è aperta ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni europee in Italia. Le forze politiche hanno avuto tempo fino alle 16 di lunedì 22 aprile per depositare al ministero dell’Interno il contrassegno con cui correranno alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno e che sarà quindi il simbolo che, se la loro lista verrà approvata, li rappresenterà sulla scheda elettorale.

I loghi presentati sono in tutto 41, con tante forze politiche minori che probabilmente non riusciranno a raccogliere le firme necessarie per finire alle urne. Tutta l’attenzione è per questo rivolta ai principali partiti: la prima a depositare il suo simbolo è stata la lista Stati Uniti d’Europa, che riunisce con un recente accordo +Europa, Italia Viva, Psi, Radicali e altri movimenti minori.

Nella giornata di domenica hanno seguito Azione, il partito di Carlo Calenda, Fratelli d'Italia, Alleanza Verdi e Sinistra, Lega e infine il Movimento 5 Stelle, il cui contrassegno è stato depositato personalmente da Giuseppe Conte, che fiero ha mostrato l’aggiunta dell’hashtag #pace al classico simbolo dei pentastellati.

Nella tarda mattinata di lunedì è poi arrivato l'onorevole di Forza Italia Alessandro Battilocchio per depositare il simbolo del suo partito, che come già annunciato da tempo presenta in bella vista la scritta "Berlusconi presidente" e più in basso il riferimento a Noi Moderati, che farà parte della lista elettorale.

Arrivato a meno di un'ora dallo scadere del tempo il contrassegno del Partito democratico, la cui dirigenza domenica si è spaccata sulla proposta di mettere il nome della segretaria Elly Schlein nel logo. Ha fatto discutere infatti l'inedita personalizzazione del partito, che ha sempre evitato di identificare il voto con il suo segretario.

L'ultima parola è spettata a Schlein, che ha annunciato la sua decisione in una diretta su Instagram alle 15:sul logo non ci sarà il nome. "È stato proposto di inserire il mio nome nel logo, si è aperta una bella discussione, ringrazio chi ha fatto questa proposta, ma penso che il contributo lo possa dare correndo accanto a loro, in questa lista. Una proposta più divisiva che rafforzativa e non ne abbiamo bisogno", ha detto la segretaria del Pd.

Elezioni europee 2024: Quando si vota

Nei 27 stati membri le elezioni europee si svolgeranno tra il 6 e il 9 giugno. Le urne in Italia saranno aperte tra le 14 e le 22 di sabato 8 e dalle 7 alle 23 di domenica 9: un vero e proprio election week-end visto che in contemporanea si svolgeranno anche le elezioni regionali in Piemonte e le amministrative in 3.700 Comuni italiani (circa il 40 per cento del totale).

Se ogni Paese ha potuto scegliere la data delle elezioni tra i quattro giorni indicati, lo spoglio, al contrario, comincerà in contemporanea in tutto il continente, cioè alle 23:00 di domenica 9 giugno. Solo allora sarà possibile conoscere le prime proiezioni.

Elezioni europee 2024: Chi può votare

In Italia, come nella maggior parte dei Paesi europei, possono votare tutti i cittadini che hanno compiuto il 18esimo anno d’età. Fanno eccezione la Grecia dove potranno votare anche i diciassettenni, mentre in Germania, Belgio, Malta e Austria è possibile votare già a 16 anni.

Secondo il regolamento del Parlamento europeo occorre aver compiuto 18 anni d’età per poter essere eletti, età minima richiesta nella maggior parte dei Paesi europei, ma non in Italia, dove occorre aver compiuto 25 anni per essere inseriti in lista.

Un’importante novità riguarda però gli studenti fuori sede: per la prima volta potranno votare nel comune in cui vivono per motivi di studio da almeno tre mesi senza bisogno di tornare in quello di residenza.

Elezioni europee 2024: il sistema elettorale vigente in Italia

Ai sensi della legge elettorale europea, tutti i Paesi membri devono usare un sistema elettorale proporzionale. In Italia esiste una soglia di sbarramento del 4 per cento e gli elettori possono esprimere da una a tre preferenze, rispettando però l'alternanza di genere, pena l’annullamento della seconda o della terza scelta.

Sono eletti i candidati che otterranno il maggior numero di preferenze nella propria lista: in caso di parità si privilegia chi è più in alto in lista.

Elezioni europee 2024: le cinque circoscrizioni italiane

Dei 720 seggi nel Parlamento europeo, 76 saranno occupati da eurodeputati italiani scelti per elezione diretta dai cittadini. Per garantire la proporzionalità il territorio nazionale è suddiviso in cinque circoscrizioni elettorali sovra-regionali che eleggono un numero di deputati in proporzione agli abitanti.

La circoscrizione Nord-Occidentale comprende Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte e Lombardia. È la più popolosa ed esprime 20 seggi. Della Nord-Orientale fanno parte Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Si eleggono qui 15 deputati. La circoscrizione centrale è composta da Lazio, Marche, Toscana e Umbria ed elegge 15 seggi. La Meridionale comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. Sono 18 i seggi scelti dagli elettori del Mezzogiorno. Infine la circoscrizione Isole, elettori di Sardegna e Sicilia sono rappresentati a Bruxelles da otto eurodeputati.

I partiti possono presentare un numero massimo di candidati pari al totale dei seggi assegnati a ogni circoscrizione. Se eletto in più di una, il candidato dovrà scegliere in quale essere formalmente eletto e quindi deciderà di fatto a chi lasciare il proprio posto tra i primi non eletti.

Elezioni europee 2024: partiti italiani e gruppi europei

Non è insolito che partiti all'opposizione in Parlamento possano essere alleati a livello locale. Lo stesso accade in Europa e sarà particolarmente evidente per quegli elettori che oltre a scegliere i propri deputati a Bruxelles l’8 e il 9 giugno voteranno anche per le comunali.

I deputati eletti nelle liste dei partiti nazionali, una volta a Bruxelles, confluiscono nei sette gruppi europei presenti in parlamento. Sono veri e propri partiti a cui si aderisce per affinità politica, non su base nazionale.