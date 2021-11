Covid: in Austria si va verso il lockdown duro per i non vaccinati

Controlli serrati delle forze dell'ordine in Austria, dove da una settimana sono state inasprite le misure anti Covid. Ora si può accedere a bar, ristoranti, hotel, eventi secondo la cosiddetta regola delle 2G - dalle iniziali delle parole tedesche Geimpft e Genessen - e cioé solo se vaccinati o guariti.

E nei prossimi giorni, come annunciato dal cancelliere Alexander Schallenberg, dovrebbe scattare addirittura un lockdown duro per i non vaccinati, che potranno uscire di casa solo per lavorare, fare acquisti di prima necessità o per "fare due passi". Il via libera formale da parte di Parlamento e governatori è atteso per oggi.

Il cancelliere, annunciando le nuove misure, ha assicurato che non ci sarà nessun lockdown "di solidarietà" dei vaccinati. "Non comprendo perché due terzi della popolazione dovrebbero limitare le proprie libertà solo perché un terzo esita a vaccinarsi", ha dichiarato Schallenberg.

Mini lockdown in vigore nei Paesi Bassi

Da ieri, invece, nei Paesi Bassi è iniziato un confinamento parziale: bar e ristoranti chiudono alle 20, i negozi abbassano le serrande alle 18, gli eventi sportivi si volgono a porte chiuse, le visite nelle abitazioni private sono limitate a un massimo di quattro persone e lo smartworking è "fortemente raccomandato".

Tutto ciò, almeno per le prossime tre settimane. Ma le misure potrebbero inasprirsi anche qui, con il governo che valuta l'accesso a luoghi di ristoro e svago solo alle persone vaccinate o guarite.

Svizzera: "Homo pandemicus, quo vadis?"

Un corteo si è tenuto per le strade di Bellinzona sabato, per manifestare contro la legge Covid-19, sulla quale gli svizzeri dovranno esprimersi il prossimo 28 novembre. L'evento era denominato "Homo pandemicus, quo vadis?".

In particolare a far storcere il naso al popolo elvetico è il capitolo pass sanitario, che con un "no" al referendum verrebbe revocato.