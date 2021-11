I vescovi francesi, riuniti a Lourdes in assemblea plenaria, pregano in ginocchio davanti alla Basilica del Rosario come gesto di penitenza e chiedono perdono a Dio per gli abusi sessuali nella Chiesa cattolica.

A seguito delle scabrose verità emerse nel rapporto della Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa, quanto mai doveroso il confronto tra i prelati, da cui si evince il "riconoscimento della responsabilità istituzionale della Chiesa rispetto alle violenze e della dimensione sistemica" delle stesse.

AP Photo Bob Edme/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

"Stamattina non abbiamo chiesto perdono alle vittime - dice François Touvet, vescovo di Chalons - è un problema di rapporto interpersonale tra vescovo e vittima, non possiamo chiedere perdono a persone che non sono ancora in grado di donarlo".

Intanto, nel dipartimento della Vandea si è tenuta una cerimonia religiosa, durante la quale è stata svelata nella cattedrale di Luçon una targa commemorativa per decine di vittime di abusi nella diocesi, a far data dagli anni '40.