"Farewell Tour" per Angela Merkel, per i vari paesi europei, alla fine dei suoi 16 anni da Cancelliera della Germania.

Quattro presidenti

Dopo aver collaborato a stretto contatto con quattro presidenti francesi (Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron), la Cancelliera tedesca uscente è stata accolta, questo mercoledi, proprio da Macron per un incontro personale a Beaune, in Borgogna.

Centinaia di persone hanno accolto per le strade della cittadina il presidente francese e la ex Cancelliera tedesca, a cui sono stati riservati molti applausi.

Un uomo ha addirittura offerto un bouquet di fiori ad Angela Merkel (67 anni), accompagnata dal marito Joachim Sauer.

Macron era in compagnia della "Premiere Dame" Brigitte.

"Legion d'Onore"

Il presidente ha consegnato alla Merkel la "Legion d'onore", la più alta onorificenza francese, che in passato era già stata assegnata ad altri personaggi politici tedeschi: Konrad Adenauer, Willy Brandt, Helmut Kohl e Gerhard Schröder.

Una delle ultime foto ufficiali di Macron e Merkel, in occasione della consegna della Legion d'Onore. Philippe Desmazes/AP

"La solidità dell'amicizia franco-tedesca"

Questa decorazione, assegnata alla Cancelliera, "incarna la solidità dell'amicizia franco-tedesca, mantenuta da Angela Merkel", ha spiegato l'Eliseo, in una nota.

Ha sottolineato i quattro anni di "lavoro fruttuoso tra il presidente e la Cancelliera per rafforzare la cooperazione bilaterale, segnata in particolare dalla firma del Trattato di Aquisgrana nel 2019, e per contribuire al progetto europeo".

Angela Merkel, sorridente e rilassata, ha dichiarato:

"È una meravigliosa amicizia con la Francia e il presidente mi ha portato oggi in un posto meraviglioso, dove si può davvero scoprire la Francia come è fuori Parigi. È importante non conoscere solo Parigi", ha aggiunto.

Per questa visita d'addio di Angela Merkel, Macron ha scelto Beaune, "una città i cui monumenti storici e la cultura del vino illustrano la ricchezza del patrimonio francese".