Anche il surf è uno sport per i nostri amici a quattro zampe. In California, ad Huntington Beach, si è tenuta la 12 edizione della celebre competizione “Surf City Surf Dog”, che nemmeno lo scorso anno con la pandemia si era fermata.

Ebbene questa volta tutti erano più rilassati. L’evento ha visto tra le onde dell’Oceano gareggiare 40 cagnolini. Sotto gli occhi attenti di una giuria, cani di ogni razza hanno dato il meglio sulle tavole da surf, tra prove di equilibrio e abilità sulle onde.

SurfCity-SurfDog euronews

"E’ tutta una questione di pratica, racconta il proprietario di Derby uno dei cagnolini in gara. Puoi cadere acqua un paio di volte, ma quando esci fuori ti senti rilassato. Così è anche per i nostri amici a quattro zampe. Sono bagnati, stanchi ma divertiti. Non ci si deve mai stancare di fare training.”

Di solito, prima del Covid, i cagnolini arrivavano da tutto il mondo con la partecipazione di oltre 2500 fan che si riunivano per assistere a questo evento creato nel 2009. I cani hanno 12 minuti per round in cui devono padroneggiare le migliori onde. Al termine della competizione i vincitori ottengono un trofeo. Ma in fondo vincitori lo sono un po’ tutti .