L'Europa del dopo Merkel

Dopo 16 anni in carica, la cancelliera tedesca uscente ha ottenuto grandi risultati sulla scena mondiale. Secondo un nuovo studio del Pew Research Centre, quasi l'80% degli intervistati sostiene di avere piena fiducia in Angela Merkel e di avere una visione positiva della Germania. Ma che dire della sfera politica europea, quale eredità lascerà?

Così gli eurodeputati. Secondo l'eurodeputata verde Tilly Metz: "Era un simbolo di molta serenità, sapeva essere molto zen, se così posso dire, in situazioni molto difficili".

Thomas Byrne, ministro irlandese per gli affari europei: "Se la guardiamo, è regolarmente al supermercato e vive una vita molto semplice, ma allo stesso tempo guida una delle più grandi economie del mondo, penso che sia qualcosa da cui tutti i politici dovrebbero prendere esempio".

La portoghese Maria João Rodrigues, FEPS, doce: "È un'europeista, molto preparata, ma prudente, un po' conservatrice".

Dimitrios Papadimoulis, eurodeputato greco, Syriza: "È una leader forte. Ma penso che ora, anche in Germania, la maggioranza chiede un cambiamento. Penso che la necessità di un cambiamento sia necessaria anche in Europa".

Il cambiamento in Germania è un dato di fatto, ma come potrebbero cambiare le cose nell'UE e in tutto il continente senza la Merkel al tavolo delle trattative?

Aggiunge Georg Riekeles, Direttore associato, Centro di politica europea: " La Germania dominerà di meno. Per più di un decennio, le decisioni sono state incentrate sulla Merkel. In termini di leadership nell'UE, Von Der Leyen sta perdendo un mentore, quindi potrebbe essere in un modo che abbiamo indebolito. Anche Emanuel Macron si sta dirigendo verso elezioni che potrebbe perdere. Quindi questo è davvero il momento per Ursula von der Leyen e Charles Michel di farsi avanti".

Qualunque cosa accada e per quanto la sua eredità possa essere contestata, le generazioni future leggeranno di una delle donne più potenti del mondo, secondo Forbes, e del suo ruolo nella storia europea.