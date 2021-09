Caso Aukus, l'Ue:"Serve maggiore sovranità"

Francia e Germania sono d'accordo: la decisione degli Stati Uniti e dell'Australia di privare Parigi di un contratto di fornitura di sottomarini è un duro promemoria che l'UE deve rafforzare la sua capacità di agire in modo indipendente,

La dimostrazione di solidarietà da parte della Germania e dei massimi funzionari dell'UE è stata accolta con favore dalla Francia, convinta che la frattura con Washington abbia rafforzato le motivazioni dell'Europa a rendersi strategicamente autonoma.

"Dobbiamo, senza aggressività o senza andare contro i nostri alleati, essere più sovrani, più autonomi, più capaci di difendere i nostri interessi, di pensare per noi stessi, così come abbiamo visto nella crisi afghana, lo vediamo ora in questa tensione", ha detto il ministro francese per gli Affari Europei, Clément Beaune.

"Ancora una volta è un campanello d'allarme per tutti noi dell'Unione europea chiederci come possiamo rafforzare la nostra sovranità, come possiamo presentare un fronte unito anche su questioni rilevanti per la politica estera e di sicurezza", ribadisce l'omologo tedesco Michael Roth.

Il 29 settembre a Pittsburgh si terrà il Consiglio per il Commercio e la Tecnologia tra Ue e Stati Uniti . La Commissione europea ha reso noto di stare valutando se questa tempesta diplomatica influirà e in che modo sul vertice.