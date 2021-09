Edizione numero 78 della Mostra del Cinema di Venezia, serata finale.

La giuria ha decretato i vincitori:L'evenement, di Audry Diwan, miglior film

Premio Speciale della Giuria: El Gran Movimiento di Kiro Russo.

Premio Orizzonti per il miglior attore: Piseth Chhun in White building di Kavich Neang.

Premio Orizzonti per la migliore attrice: Laure Calamy in À plein temps di Éric Gravel.

Premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura: Peter Kerekes, Ivan Ostrochovský per 107 mothers di Peter Kerekes.

Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio: Los Huesos di Cristóbal León, Joaquín Cociña.

Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”: Imaculat di Monica Stan, George Chiper-Lillemark.

Gran Premio della Giuria per la migliore opera VR: Goliath: playing with reality di Barry Gene Murphy, May Abdalla.

Migliore esperienza VR per contenuti interattivi: Le bal de Paris de Blanca di Blanca Li.

Migliore storia VR: End of night di David Adler.

Premio degli spettatori Armani beauty: The blind man who did not want to see Titanic di Teemu Nikki.