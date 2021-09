In attesa dell'annuncio del nuovo governo afghano, che scoprirà finalmente le carte in tavola, molti interrogativi restano in sospeso. Uno su tutti: i talebani permetteranno in futuro cose come questa? Donne che protestano per le strade dell'Afghanistan, chiedendo di essere incluse nell'esecutivo?

Decine di impavide attiviste sono scese in piazza ad Herat: tra loro studentesse, giornaliste e chi per anni ha lavorato nelle istituzioni, prima della presa di Kabul.

Sugli striscioni stretti nelle loro mani si legge: "Non abbiate paura. Siamo insieme". Chiedono istruzione, lavoro e sicurezza. E di essere incluse nel potere decisionale del Paese.

I Paesi occidentali aspettano l'annuncio per decidere come stabilire relazioni diplomatiche o di altro tipo con il nuovo potere di Kabul.

"Dobbiamo impegnarci con i talebani per molte questioni. In primo luogo, come li aiutiamo? Come possiamo portare aiuti umanitari?", dice Josep Borrell, Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Ue. "Secondo: come possiamo occuparci delle molte persone che sono disposte a partire e che non hanno potuto prendere posto sugli aerei che lasciavano Kabul fino alla settimana scorsa?".

Per il premier britannico Boris Johnson le priorità sono chiare: "Dobbiamo assicurarci di essere al livello dei talebani o delle nuove autorità di Kabul e loro devono capire che se vogliono impegnarsi con l'Occidente, con noi e i nostri amici - e so che lo vogliono - allora la priorità per noi è un passaggio sicuro per coloro che vogliono partire".

L'Afghanistan è ancora fortemente dipendente dagli aiuti umanitari e l'eventuale non riconoscimento del suo regime potrebbe facilmente sfociare nel collasso economico. Un futuro che molti cittadini temono.