Kabul: scherzi e selfie con i talebani, finché dura

L'Afghanistan è dei talebani e alcuni, a Kabul, iniziano ad assistere al ritorno di una parvenza di normalità, come Fazelminallah Qazizai, giornalista afghano che racconta le prime ore dopo la presa della Capitale: "All'inizio, quando i talebani sono entrati a Kabul, le persone erano nel panico. Non sapevano come i talebani li avrebbero trattati, quindi avevano ragione a essere preoccupati e in preda al panico. Ma gradualmente la situazione si è normalizzata. I talebani sono amichevoli con tutti".

Qazizai sostiene che le scene a cui ha assistito poco dopo l'arrivo dei talebani hanno stupito anche lui: "La gente posava per i selfie con loro, cercava di chiacchierare, di fare battute e divertirsi con loro. Penso che questa sia la nuova strategia dei talebani, non perseguire o vessare per un qualsiasi pretesto".

Ma con la maggior parte degli uffici del servizio pubblico, le banche e il principale mercato valutario ancora chiusi, la vita in Afghanistan è lontana dalla normalità: "Quando le banche sono chiuse i tassi del dollaro sono abbastanza alti, così ora un dollaro è più di 90 Afghani, la moneta del Paese - dice Qazizai - E questo ha un impatto diretto su cibo, benzina, petrolio e altre cose".

Fazel Qazizai dice di aver cambiato idea: anche se lui e la sua famiglia avevano previsto di lasciare il paese, ha deciso di restare. Almeno per ora.

"La preoccupazione dell'Occidente era la stessa che avevamo noi prima che i talebani conquistassero Kabul - spiega il giornalista - Ero preoccupato ci fosse una guerra brutale, un dominio ingiusto, preoccupato di come potessero dare la caccia alla gente. Abbiamo persino deciso dove andare come rifugiati. Quindi, tutte le preoccupazioni che aveva l'Occidente, le avevamo anche noi. Ma quando i talebani sono arrivati, hanno adoperato una strategia diversa. Questa è una grande e buona notizia per noi e per il mondo. Ma non sono sicuro che questo approccio durerà a lungo. Se questo modo di agire perdura o resta per sempre è fantastico, è una buona notizia per tutti. Se invece questa è solo una tecnica per conquistare i cuori e le menti degli afghani e quando avranno più stabilità cambieranno, questo è qualcosa di brutto".

Molti in Afghanistan credono che i talebani possano essere cambiati nella forma, ma non nella sostanza. E temono per le loro vite. Mercoledì, centinaia di persone hanno continuato a mettersi in fila davanti all'ambasciata francese sperando disperatamente in una via d'uscita .