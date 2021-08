Una mostra sotto il cielo della City. Per tutto il mese di agosto a Trafalgar Square a Londra è di scena Inside Out. Una personale allestita dalla National Gallery. In una delle piazze più famose saranno esposte delle copie di venti quadri super famosi, tra cui I Girasoli di Van Gogh. Un modo per attirare turisti dopo la fine del lockdown.

"L'idea è scaturita dall'esperienza del Covid, della pandemia e dei confinamenti, racconta Christine Riding, curatrice della personale. Da qui è nata l’esigenza di esporre all’aperto collezioni che erano si trovano all’interno dei musei. La National Gallery per quasi 200 anni ha fatto parte della storia di Trafalgar Square. Il nostro obiettivo principale è creare una sorta di interazione tra il Museo e le persone che vengono in vacanza qui e si trovano in questa zona molto famosa di Londra.”

Attirare visitatori ma anche mostrare loro il lato nascosto dell’arte. Il pubblico oltre ad ammirare i famosi capolavori potrà a sua volta cimentarsi nella creazione di una propria opera grazie a dei workshop artistici e interattivi.

Trafalgar Square è un punto di passaggio obbligato per chi viene nella City. Qui ci si ferma per farsi dei selfie, per fare foto del posto, per divertirsi. Secondo i turisti è un’idea davvero geniale. Geniale come l’arte in generale.