Migranti: 400 sulle navi Ong. Centinaia sbarcati a Lampedusa

Quasi 200 migranti sono sulla nave umanitaria Ocean Viking salvati sabato in quattro distinte operazioni al largo delle coste libiche. Altri 200 sono sulla Sea Watch in cerca di un porto in cui attraccare. Nel frattempo sabato centinaia di migranti sono sbarcati a Lampedusa. Altri arrivi anche in Sardegna e Puglia.

I salvataggi della Ocean Viking

La nave umanitaria della Sos Méditerranée, Ocean Viking, ha compiuto ieri quattro interventi nelle acque del Mediterraneo portando in salvo in totale 196 migranti. Nella mattinata di ieri 57 persone erano state recuperate da un gommone in difficoltà avvistato in acque internazionali nella SRR libica. Tra i sopravvissuti, 8 donne e 11 minori, di cui 5 bambini sotto i 12 anni. Più tardi, 64 persone sono state salvate da una barca di legno in difficoltà. Nel pomeriggio altri due soccorsi nella SRR libica. Da un gommone sono state portate in salvo 54 persone. Molti dei naufraghi, soprattutto le donne, erano fisicamente esausti. Alcuni riportano ustioni da carburante. Nella quarta operazione sono state recuperate 21 persone, tra cui 7 donne e 3 minori, che si trovavano su una barca di legno in difficoltà.

Lampedusa al collasso

Undici sbarchi, con un totale 191 migranti, si sono registrati a partire dalla tarda serata di sabato e fino all'alba di domenica a Lampedusa. Otto, con un totale di 120 persone, gli approdi prima di mezzanotte che hanno portato, per la giornata di ieri, a complessivi 16 sbarchi con un totale di 270 persone. Dall'alba in poi, gli approdi sono stati invece 3.

Nell'hotspot di Lampedusa sono presenti 1.135 migranti, a fronte di una capienza massima prevista per 250. Nella mattinata di domenica la polizia ha iniziato a trasferire i migranti in altre strutture.